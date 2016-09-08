القهوة أساسها..تعرف على الفرق بين الكابتشينو والكافيه لاتيه

هل قمت بزيارة مقهى ولم تستطيع أن تفرق مابين الكابتشينو والكافيه لاتيه؟ لا داعي للقلق فلست وحدك ، هناك الكثير من الناس الذين يواجهون هذا الوضع . كما هو معروف ان القهوة لها شعبية كبيرة بين الناس في جميع أنحاء العالم ، ونظرا لشعبيتها الكبيرة ، فإن هناك عدد لا بأس به من الطرق لإعداد هذه المشروبات لجذب العديد من الأفراد لمذاقاتها المختلفة ، حيث يمكن للمرء أن يتناولها إما ساخنة أو باردة . Cafe Latte and Cappuccinoفي الواقع ، أصبحت القهوة في حد ذاتها هي فن ، ليتذوقها الموهوبين بهذا الفن للأطعمة المختلفة . الكابتشينو والكافيه لاتيه هما نوعان من القهوة يرتبطا بالخلط الدائم مع بعضهما البعض . سوف نتعرف في مقالنا هذا على الفرق بين كل من الكافيه لاتيه والكابتشينو.

ما هو الكافيه لاتيه ؟

الكافيه لاتيه ، والتي تترجم نفسها على أنها تعني الحليب والقهوة ، فهي من مشروبات القهوة التي يتم اضافتها مع الحليب على البخار والاسبريسو . استخدمت الكافيه لاتيه لأول مرة في عام 1867 من قبل وليام دين هاولز في مقالته الخاصة بالرحلات . ومع ذلك فإن الكثير من الايطاليين يرغبوا في تحضيرها في المنزل لتناولها مع وجبة الإفطار . ومع ذلك ، خارج إيطاليا ، عادة ما تقدم الكافيه لاتيه في كوب زجاجي 240 مل ، مليئ بالحليب على البخار مع تقديم التسديدة القياسية للإسبرسو ، أو يحتوي على 30 مل أو مزدوج ، 60 مل يعلوها طبقة من الحليب الرغوية التي تمتد حوالي 12 ملم . ويمكن أيضا لـ الكافيه لاتيه ان يحتوي على مزيج من القهوة القوية ومسموط بالحليب في نسبة 1: 1 . ومع ذلك ، تتألف الكافيه لاتيه النموذجية من 1/4 إسبرسو ، 1/2 الحليب على البخار ، و04/01 من رغوة الحليب على القمة .cup of cafe latte

ما هو كابتشينو ؟

الكابتشينو في الأساس هو مشروب القهوة الايطالية التي أعدت مع الحليب الساخن ، الاسبريسو ورغوة الحليب على البخار . اسمها مستمد من هذه العادة الخاصة برهبان الكبوشيين ، للونها الذي يشبه لون الكابتشينو .

> وعادة ما يتم إعداد الكابتشينو في آلة لصنع القهوة . يسكب الاسبرسو في الثلث الاخير من الكأس مع نفس الكمية من الحليب الساخن من خلال عصا البخار الموجودة في آلة صنع القهوة والتي أعدت عن طريق التسخين والتركيب . الجزء العلوي من المشروب يتكون من رغوة والتي تعتمد عليها في هذا الفن المميز بشعبية . ومن شأن الكابتشينو التقليدي ، فإنه مشروب يتكون من حوالي 150-180 مل ، ويتألف من 1/3 إسبرسو ، 1/3 الحليب على البخار و03/01 رغوة الحليب . ومع ذلك ، فإنه يتواجد تجاريا ليكون مكون من حوالي 360 مل .A cappuccino

ما هو الفرق بين الكافيه لاتيه وكابتشينو ؟

لن يتعرف الكثير على الفرق بين الكابتشينو و الكافيه لاتيه في الطعم إذا كان غير ذواق للقهوة ، حيث انه لن يكون هناك فرق كبير بين الكافيه لاتيه والكابتشينو . ومع ذلك ، فإن عشاق القهوة ، و الكافيه لاتيه والكابتشينو يستطيعوا التفريق الجيد بين كل منهم ، لما يشعروا بأنهما من عالمين متباعدين في المذاق .

الفرق بين الكافيه لاتيه والكابتشينو ؟

• يتم تقديم الكابتشينو التقليدي في حجم أصغر مابين (150-180 مل) في حين أن كمية التقديم في الكافيه لاتيه هو أكثر من ذلك بكثير (200-300 مل).

• عادة ما يتم تقديم الكابتشينو في فنجان القهوة مع مقبض . يتم تقديم الكافيه لاتيه في كوب طويل القامة.

• يتم إعداد كابتشينو مع الحليب على البخار . ويتم إعداد الكافيه لاتيه مع الحليب على البخار أو المبستر.

• الكابتشينو لديه طبقة من 1سم + رغوة الحليب الصغيرة . الكافيه لاتيه إما ألا لا يكون طبقة من الرغوة أو أن يكون طبقة من الرغوة لتتكون فقط من حوالي 12 ملم.

• نشأ الكافيه لاتيه في الولايات المتحدة . يرجع أصل الكابتشينو في إيطاليا.