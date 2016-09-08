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القهوة أساسها..تعرف على الفرق بين الكابتشينو والكافيه لاتيه

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القهوة أساسها..تعرف على الفرق بين الكابتشينو والكافيه لاتيه القهوة أساسها..تعرف على الفرق بين الكابتشينو والكافيه لاتيه

أرشيفية

هل قمت بزيارة مقهى ولم تستطيع أن تفرق مابين الكابتشينو والكافيه لاتيه؟ لا داعي للقلق فلست وحدك ، هناك الكثير من الناس الذين يواجهون هذا الوضع . كما هو معروف ان القهوة لها شعبية كبيرة بين الناس في جميع أنحاء العالم ، ونظرا لشعبيتها الكبيرة ، فإن هناك عدد لا بأس به من الطرق لإعداد هذه المشروبات لجذب العديد من الأفراد لمذاقاتها المختلفة ، حيث يمكن للمرء أن يتناولها إما ساخنة أو باردة . Cafe Latte and Cappuccinoفي الواقع ، أصبحت القهوة في حد ذاتها هي فن ، ليتذوقها الموهوبين بهذا الفن للأطعمة المختلفة . الكابتشينو والكافيه لاتيه هما نوعان من القهوة يرتبطا بالخلط الدائم مع بعضهما البعض . سوف نتعرف في مقالنا هذا على الفرق بين كل من الكافيه لاتيه والكابتشينو.

ما هو الكافيه لاتيه ؟

الكافيه لاتيه ، والتي تترجم نفسها على أنها تعني الحليب والقهوة ، فهي من مشروبات القهوة التي يتم اضافتها مع الحليب على البخار والاسبريسو . استخدمت الكافيه لاتيه لأول مرة في عام 1867 من قبل وليام دين هاولز في مقالته الخاصة بالرحلات . ومع ذلك فإن الكثير من الايطاليين يرغبوا في تحضيرها في المنزل لتناولها مع وجبة الإفطار . ومع ذلك ، خارج إيطاليا ، عادة ما تقدم الكافيه لاتيه في كوب زجاجي 240 مل ، مليئ بالحليب على البخار مع تقديم التسديدة القياسية للإسبرسو ، أو يحتوي على 30 مل أو مزدوج ، 60 مل يعلوها طبقة من الحليب الرغوية التي تمتد حوالي 12 ملم . ويمكن أيضا لـ الكافيه لاتيه ان يحتوي على مزيج من القهوة القوية ومسموط بالحليب في نسبة 1: 1 . ومع ذلك ، تتألف الكافيه لاتيه النموذجية من 1/4 إسبرسو ، 1/2 الحليب على البخار ، و04/01 من رغوة الحليب على القمة .cup of cafe latte

ما هو كابتشينو ؟

الكابتشينو في الأساس هو مشروب القهوة الايطالية التي أعدت مع الحليب الساخن ، الاسبريسو ورغوة الحليب على البخار . اسمها مستمد من هذه العادة الخاصة برهبان الكبوشيين ، للونها الذي يشبه لون الكابتشينو .
> وعادة ما يتم إعداد الكابتشينو في آلة لصنع القهوة . يسكب الاسبرسو في الثلث الاخير من الكأس مع نفس الكمية من الحليب الساخن من خلال عصا البخار الموجودة في آلة صنع القهوة والتي أعدت عن طريق التسخين والتركيب . الجزء العلوي من المشروب يتكون من رغوة والتي تعتمد عليها في هذا الفن المميز بشعبية . ومن شأن الكابتشينو التقليدي ، فإنه مشروب يتكون من حوالي 150-180 مل ، ويتألف من 1/3 إسبرسو ، 1/3 الحليب على البخار و03/01 رغوة الحليب . ومع ذلك ، فإنه يتواجد تجاريا ليكون مكون من حوالي 360 مل .A cappuccino

ما هو الفرق بين الكافيه لاتيه وكابتشينو ؟

لن يتعرف الكثير على الفرق بين الكابتشينو و الكافيه لاتيه في الطعم إذا كان غير ذواق للقهوة ، حيث انه لن يكون هناك فرق كبير بين الكافيه لاتيه والكابتشينو . ومع ذلك ، فإن عشاق القهوة ، و الكافيه لاتيه والكابتشينو يستطيعوا التفريق الجيد بين كل منهم ، لما يشعروا بأنهما من عالمين متباعدين في المذاق .

الفرق بين الكافيه لاتيه والكابتشينو ؟

• يتم تقديم الكابتشينو التقليدي في حجم أصغر مابين (150-180 مل) في حين أن كمية التقديم في الكافيه لاتيه هو أكثر من ذلك بكثير (200-300 مل).

• عادة ما يتم تقديم الكابتشينو في فنجان القهوة مع مقبض . يتم تقديم الكافيه لاتيه في كوب طويل القامة.

• يتم إعداد كابتشينو مع الحليب على البخار . ويتم إعداد الكافيه لاتيه مع الحليب على البخار أو المبستر.

• الكابتشينو لديه طبقة من 1سم + رغوة الحليب الصغيرة . الكافيه لاتيه إما ألا لا يكون طبقة من الرغوة أو أن يكون طبقة من الرغوة لتتكون فقط من حوالي 12 ملم.

• نشأ الكافيه لاتيه في الولايات المتحدة . يرجع أصل الكابتشينو في إيطاليا.

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