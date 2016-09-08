“شارل ديجول” تستعد للإبحار للمشاركة فى معركة تحرير الموصل العراقية

قال المتحدث باسم الجيوش الفرنسية، العقيد باتريك ستيجر، اليوم الخميس، إن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول ستبحر قبل نهاية سبتمبر باتجاه شرق المتوسط للمشاركة فى عملية استعادة الموصل من داعش.

وأوضح المتحدث أن الحاملة “استانفت التدريبات وستبحر بحلول نهاية سبتمبر باتجاه شرق المتوسط”.

كما أكد أن فرنسا أرسلت قطعا مدفعية إلى العراق وهى من نوع قيصر التى يحتمل تركيبها على شاحنات ومداها 40 كلم.

وستعزز حاملة الطائرات التى تنفذ مهمتها الثالثة ضد تنظيم داعش منذ يناير العام الماضى 12 قاذفة فرنسية متمركزة فى الأردن والإمارات منذ نهاية 2014.

يذكر أن وزير الدفاع الفرنسى جان ايف لودريان، كان صرح يوم الثلاثاء بأن “الإطاحة بداعش المزعومة باتت مسالة وقت”.