أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

“شارل ديجول” تستعد للإبحار للمشاركة فى معركة تحرير الموصل العراقية

Google+ Print
“شارل ديجول” تستعد للإبحار للمشاركة فى معركة تحرير الموصل العراقية “شارل ديجول” تستعد للإبحار للمشاركة فى معركة تحرير الموصل العراقية

حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول

قال المتحدث باسم الجيوش الفرنسية، العقيد باتريك ستيجر، اليوم الخميس، إن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول ستبحر قبل نهاية سبتمبر باتجاه شرق المتوسط للمشاركة فى عملية استعادة الموصل من داعش.

وأوضح المتحدث أن الحاملة “استانفت التدريبات وستبحر بحلول نهاية سبتمبر باتجاه شرق المتوسط”.

كما أكد أن فرنسا أرسلت قطعا مدفعية إلى العراق وهى من نوع قيصر التى يحتمل تركيبها على شاحنات ومداها 40 كلم.

وستعزز حاملة الطائرات التى تنفذ مهمتها الثالثة ضد تنظيم داعش منذ يناير العام الماضى 12 قاذفة فرنسية متمركزة فى الأردن والإمارات منذ نهاية 2014.

يذكر أن وزير الدفاع الفرنسى جان ايف لودريان، كان صرح يوم الثلاثاء بأن “الإطاحة بداعش المزعومة باتت مسالة وقت”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا