قراران جمهوريان بفض دور الانعقاد الاول لمجلس النواب وبداية دور الانعقاد الثانى

صرح المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب بأنه صدر اليوم القرار الجمهورى رقم 409 لسنة 2016 بفض دور الانعقاد الاول للفصل التشريعى الاول للمجلس اعتبارا من يوم الاربعاء السابع من سبتمبر.

وقال سعد فى تصريح صحفى إنه قد صدر أيضا القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 2016 بدعوة مجلس النواب للانعقاد ابتداء من يوم الثلاثاء 4 أكتوبر القادم الساعة الثانية عشرة ظهرا لافتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول للمجلس.

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