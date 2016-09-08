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ضبط راكب قادم من جوبا حاول تهريب 4.5 كيلو من العاج بمطار القاهرة

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ضبط راكب قادم من جوبا حاول تهريب 4.5 كيلو من العاج بمطار القاهرة ضبط راكب قادم من جوبا حاول تهريب 4.5 كيلو من العاج بمطار القاهرة

>كتب محمد طنطاوى

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى منذ قليل محاولة راكب جنوب سودانى فى تهريب 4 كيلو ونصف من العاج الخام والمحظور تداوله واستخدامه طبقًا لقانون الحياة البرية.

وأفاد مصدر جمركى أن مأمور الضبط "رمضان بركات" اشتبه فى راكب جنوب سودانى لدى إنهاء إجراءات وصوله على متن الطائرة المصرية القادمة من جوبا، حيث أمر "جمال تركى" مدير إدارة الجمرك بتشكيل لجنة لتفتيش الراكب وأمتعته والتى ضمت "أحمد حسين" رئيس القسم و "محمود سليمان" مأمور التفتيش.

وأسفرت عملية فحص الراكب عن وجود كمية العاج المهربة داخل جيب سرى بحقائب الراكب، وتم العرض على إبراهيم عبد اللطيف مدير عام جمارك المطار، حيث أمر سامى عبد الرحمن بتحرير محضر بالواقعة ومصادرة المضبوطات وإحالة الراكب للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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