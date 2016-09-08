بسبب ملعب الرباط.. الوداد ' يضطر ' لمواجهة الزمالك في مراكش

قررت إدارة ملعب (الأمير مولاي عبد الله) في مدينة الرباط إغلاق الملعب عقب مباريات إياب دور الـ16 لكأس المغرب. مما يجعل الوداد يستقبل الزمالك "في مراكش".

ويستعد الزمالك لاستضافة الوداد يوم 16 سبتمبر الجاري، قبل أن يخرج لمواجهة الفريق المغربي يوم 24 في مباراة الإياب من نصف النهائي.

وأوضحت صحيفة (المغرب اليوم) أن الوداد "سيضطر لمواجهة الزمالك في الملعب الكبير لمدينة مراكش"، وخصوصا مع قلة سعة ملعب مولاي الحسن في مدينة الرباط والذي يتسع لـ 6 ألاف متفرج فقط.

ويأتي قرار غلق ملعب (المجمع الرياضي للأمير مولاي عبد الله) من أجل إصلاح أرضية الملعب ولمدة أربعة أسابيع، وخصوصا بعدما ظهرت أرضية الملعب سيئة للغاية في لقاء المنتخب المغربي الأخير أمام ساو تومي، حسبما أشارت الصحيفة المغربية.

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