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الإسماعيلي يُقيد عادل جمعة في قائمته.. ومصير يُحدد في يناير

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الإسماعيلي يُقيد عادل جمعة في قائمته.. ومصير يُحدد في يناير الإسماعيلي يُقيد عادل جمعة في قائمته.. ومصير يُحدد في يناير

قيد نادي الإسماعيلي الوافد الجديد لصفوف الفريق محمد عادل جمعة في قائمته للموسم الجديد دون أي تغيير في عقد اللاعب.

مجلس إدارة الإسماعيلي طلب من عادل جمعة ترك المعسكر في برج العرب والعودة للإسماعيلية للتفاوض حول تخفيض عقده. (طالع التفاصيل)

محمد عادل رفض طلب الإسماعيلي "تماما" بتخفيض قيمة عقده، لتبدأ التساؤلات حول مصير اللاعب وخصوصا مع اقتراب انتهاء القيد وقتها. (طالع التفاصيل)

ولكن تم حل الأمر، وبالفعل قيد الإسماعيلي محمد عادل جمعة في قائمته ولم يجري أي تعديلات على عقد اللاعب والتفاصيل المالية به.

وعلى الجانب ذاته قيد الإسماعيلي في قائمته الثانية كلا من عمرو عموري وعمرو حسين ومحمد أبو المجد بوشا، ليصبح العدد النهائي في قائمة الإسماعيلي هو 28 لاعبا.

وطلب عماد سليمان المدير الفني للدراويش ترك مقعدين في القائمة حتى يناير المقبل ليمكنه من قيد لاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوي.

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