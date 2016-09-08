تقرير في الجول - هل ينجح تريزيجيه في إحياء مسيرته مثل ميدو وزيدان وصلاح؟

مما لا شك فيه أن الفترة التي يخرج فيه أي لاعب للإعارة من ناديه الأصلي لفريق جديد تكون فترة تحدي خاصة بالنسبة له.

محمود حسن "تريزيجيه" جناح أندرلخت انتقل إلى موسكرون لمدة موسم على سبيل الإعارة بعد أن فشل في اقتناص مكان أساسي له بفريقه الذي انتقل إليه من الأهلي بصفقة كلفت 3 ملايين يورو.

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في مسيرة المحترفين المصريين كانت هناك أكثر من تجربة ناجحة لفترات إعارة لاعب لفريق آخر، فضلا عن تجارب كثيرة فشلت.

التجارب التي لم تحقق النجاح المرغوب كانت أكثر، مثل إعارة حسام غالي من توتنام إلى دربي كاونتي في 2008، وعمرو زكي من الزمالك إلى هال سيتي في 2009 بعد فترة تألق مع ويجان.

أحمد حسام "ميدو" أعير لأكثر من فريق عندما كان لاعبا في صفوف ميدلزبره لكن معظم هذه التجارب فشلت.

كما فشل أحمد حجازي في فرض نفسه على ناديه فيورنتينا الذي أعاره إلى فريق بيروجيا في 2015، مثل أحمد حمودي الذي أعير من بازل للزمالك في 2015 أيضا.

ويستعرض FilGoal.com الأسماء المصرية التي نجحت في إحياء مسيرتها خلال فترة الإعارة.

حازم إمام

نجم الزمالك الموهوب انتقل إلى أودينيزي الإيطالي عام 1996 لكنه لم يشارك كثيرا في المباريات لمدة موسمين.

وقرر أودينيزي إعارة حازم إلى فريق دي جرافشاب الهولندي، ليلعب كأساسي مع الفريق ويتألق حتى كون قاعدة جماهيرية رائعة حتى تلقى عرضا من أياكس أمستردام، ولكن إصرار أودينيزي على عودته حال دون إتمام الصفقة.

للأسف.. لم تكن عودة حازم إمام إلى أودينيزي مرة أخرى ناجحة، فوجد نفسه على مقاعد البدلاء مجددا، حتى انتقل إلى الزمالك معارا في يناير 2001، وبعدها ضمه ناديه الأبيض بشكل نهائي.

ميدو

ميدو لعب موسمه الأول مع أياكس وأنهاه بنجاح بالغ النظير بالتتويج بثلاثية الدوري والكأس وكأس السوبر، قبل أن يدخل في صدام مع مدربه رونالد كويمان بالموسم الثاني.

بعد الخلافات مع المدرب الهولندي قرر أياكس إعارة ميدو إلى سلتا فيجو في شتاء 2003، فأظهر ميدو قدراته للجميع وصعد بالفريق إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، وأضاع الدوري على ريال مدريد.

ميدو من جديد

في صيف 2004 انتقل ميدو إلى روما الإيطالي لكنه لم ينجح في فرض نفسه على التشكيل الأساسي حتى وافق على الانتقال معارا إلى توتنام لمدة موسم ونصف في يناير 2005.

انفجر لاعب الزمالك السابق في الدوري الإنجليزي وقدم ستة أشهر رائعة ونجح في إحياء مسيرته مرة أخرى، حتى استمر مع توتنام بعقد طويل الأمد.

محمد زيدان

طرق محمد زيدان أبواب الدوري الألماني في يناير 2005 مع فريق فيردر بريمن الذي فشل في المشاركة فيه بشكل أساسي حتى انتقل إلى ماينتس معارا مع بداية موسم 2005-2006.

اتحد زيدان مع يورجن كلوب المدرب الشاب وقتها لماينتس ليتألق في البوندزليجا بموهبته الكبيرة ويسجل العديد من الأهداف.

عاد زيدان لبريمن بعد هذا الموسم لكن واجه المصير نفسه، حتى انتقل إلى ماينتس نهائيا في يناير 2007 وتألق من جديد مع كلوب.

محمد صلاح

في يناير 2014 انضم محمد صلاح إلى تشيلسي بناء على رغبة جوزيه مورينيو المدير الفني للزرق وقتها، ورغم أن صلاح شارك في معظم مباريات النصف الثاني من الموسم إلا أنه لم يشارك بشكل أساسي نهائيا في الموسم الجديد 2014-2015.

في يناير 2015 قرر تشيلسي إعارة صلاح إلى فيورنتينا الذي شهد تألق غير مسبوق من الجناح المصري الذي سجل تسعة أهداف بنهاية الإعارة، حتى انتقل إلى روما في صيف 2015.