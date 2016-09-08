البابا تواضروس مهنئا الرئيس السيسى بعيد الأضحى: دمتم محروسين بعناية الله

هنأ البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعيد الأضحى المبارك.

كما هنأ البابا تواضرس بالمناسبة نفسها، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وأيضا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ونشرت صفحة المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، نصوص تهنئة البابا بعيد الأضحى.

وقال البابا فى رسالته للرئيس السيسى: "يسرنى بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، أن أتقدم إلى سيادتكم وإلى كل المصريين بأصدق التهانى القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مصلين إلى الله أن يمنحكم العون الكامل لتستكملوا مسيرتكم المخلصة نحو النهضة الشاملة فى بناء مصر الحديثة، والتى تستعيد مكانتها المرموقة بين دول العالم بما يحقق طموحات المصريين فى مستقبل مشرق يليق بمصرنا الحبيبة، دمتم محروسين بعناية الله وحفظه".