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«الدفاع عن الحريات الفلسطيني» : الوضع الصحي للأسرى في غاية الخطورة

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«الدفاع عن الحريات الفلسطيني» : الوضع الصحي للأسرى في غاية الخطورة «الدفاع عن الحريات الفلسطيني» : الوضع الصحي للأسرى في غاية الخطورة

حلمي الأعرج

قال مدير مركز الدفاع عن الحريات فى فلسطين، حلمي الأعرج، اليوم الخميس، إن الوضع الصحي للأسيرين الفلسطينيين المضربين عن الطعام محمد ومحمود البلبول خطير للغاية، فلم يعدا قادرين على الحركة، مؤكدًا أن محمد فقد الرؤية، فيما يعاني محمود من سكرات الموت جراء 67 يومًا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام دون أي مدعمات، الأمر الذي يعني الموت المحقق، وتأتي المحكمة الإسرائيلية لتشرع هذا الموت لتكون مشتركة مع الإسرائيلية فى هذه الجريمة.

وأضاف الأعرج خلال لقائه على قناة “الغد” ، أن المهمة الآن هي مهمة الشعب والقيادة وكل المنظمات الحقوقية، ولكن الحكومة الإسرائيلية تضرب بعرض الحائط كل النداءات الدولية، والتحركات لأنها لاتريد أن تظهر بمظهر المزهوم أمام سلاح “الأمعاء الخاوية”.

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