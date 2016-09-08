أنشيلوتي يكشف عوامل نجاح زيدان مع ريال مدريد

نورهان فايد

لو أنشيلوتي، المدير الفني لبايرن ميونيخ، أن "الكاريزما" والاحترام أبرز العوامل التي أدت إلى نجاح زين الدين زيدان على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

وعمل زيدان، الذي مثل ريال مدريد لاعبا، مساعدا لأنشيلوتي في الجهاز الفني للفريق الملكي خلال تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا عام 2014، قبل أن يتولى النجم الفرنسي نفسه مهمة الرجل الأول، ويحرز البطولة نفسها عام 2016.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات لصحيفة "أس" الإسبانية، "عندما تبدأ حياتك المهنية في عالم التدريب، فالكاريزما تكون مهمة جدا، الحقيقة أن الناس تحترمك على ما فعلته سابقا".

وأضاف المدير الفني الإيطالي "كل يوم يعد اختبارا جديدا للمدير الفني، اللاعبون ينظرون إليك، يسمعون إلى ما تقول، إذا أعجبوا بشخصيتك، فهذا جيد، وإن لم يعجبوا فإن رصيد المدرب ينقص".

وتابع "زيدان لديه الكاريزما الكافية لذلك، إلى جانب المعرفة في عالم التدريب، وأرى أنه أدى بشكل جيد الموسم الماضي".

واختتم المدير الفني حديثه في هذا الصدد "زيدان ساعدني كثيرا في ريال مدريد، وأعتقد أنه عرف بيئة ريال مدريد جيدا".

شبكةعيونالإخبارية

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