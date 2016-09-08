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إسلام الفار : الثعلب مثلي الأعلى .. وأتمنى تحقيق البطولات مع الأهلي

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إسلام الفار : الثعلب مثلي الأعلى .. وأتمنى تحقيق البطولات مع الأهلي إسلام الفار : الثعلب مثلي الأعلى .. وأتمنى تحقيق البطولات مع الأهلي

إسلام الفار

صرح إسلام الفار لاعب الأهلي، والمعار حاليًا لنادي أسوان، اليوم الخميس، أنه كان يتمنى من صغره اللعب للنادي الأهلي وقد تحقق مشيرًا إلى أنها هى البداية لإثبات نفسه بالكرة المصرية.

وأضاف “الفار” في تصريحاته في قناة الحياة مع سيف زاهر، أن طموحه هو الوصول لمنتخب والعودة مرة أخرى للأهلي وتحقيق العديد من البطولات بداخل أسوار القلعة الحمراء.

وأشار “الفار” أن الراحل محمود الجوهري هو من اكتشفه من دورى المدارس، ومن بعدها استطاع الانضمام لنادي نجوم المستقبل، لافتًا إلى أن الثعلب حازم إمام هو مثله الأعلى، و يرغب فى أن يكون مثله فى المستقبل.

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