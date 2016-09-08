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بالصور .. محافظ الأقصر يتفقد عمليات إنشاء مستشفى البياضية الجديدة

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:

تفقد محمد بدر، محافظ الأقصر، والدكتور أسامة الدسوقى وكيل وزارة الصحة مشروعات الإنشاء والتطوير بمستشفيات البياضية والأقصر العام وبعض الوحدات الصحية لمتابعة سير العمل بخطة تطويرها .

وشدد “المحافظ ” على القائمين بأعمال انشاء مستشفى البياضية الجديدة بالالتزام بخطة العمل والتوقيتات الزمنية المحددة لتسليم المستشفى، نظراً لبطء سير الأعمال بها مقارنة بمستشفيات أخرى بدأت أعمال تطويرها فى نفس التوقيت .

وأثناء تفقد أعمال التطوير بمستشفى الاقصر العام، تفقد “بدر” بعض من مصابى حادث طريق إسنا الصحراوى، وأوصى بضرورة توفير الرعاية اللازمة لهم خاصة وأن أغلبهم من مدينة فرشوط بنجع حمادى ، وليسوا من ابناء الاقصر .

كما استمع المحافظ لشكوى عدد من المواطنين لطول انتظارهم على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية .

وأوضح مدير المستشفى أن التأخر فى اجراء العمليات الجراحية، يأتى بسبب نقص الأطباء وخاصة أطباء التخدير .

وأصدر “المحافظ ” تعليمات مشددة لوكيل وزارة الصحة بسرعة التعاقد مع اطباء التخصصات الضرورية، والتى تعانى المحافظة من نقص بها كالعظام والتخدير .

ومن جانبه أوضح وكيل وازرة الصحة، أن مشروعى إنشاء مستشفى البياضية الجديدة تكلفته وصلت الي 119 مليون ، ومشروع تطوير مستشفى الاقصر العام بتكلفة 110 مليون جنيه ، حيث يتولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة الاعمال بهما الامر الذى يضمن انهائهما وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

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