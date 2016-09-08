سيرينا ويليامز تجدد حلمها بالفوز باللقب السابع لـ«الفلاشينج»

نورهان فايد

واصلت اللاعبة الأمريكية سيرينا ويليامز الركض وراء أحلامها الأسطورية في عالم التنس، بعد أن نجحت في الوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة (الفلاشثينج ميدوز) التي تقام في ولاية نيويورك، بالفوز بمشقة على الرومانية سيمونا هاليب بمجموعتين لمجموعة واحدة وبنتيجة 6-2، 4-6 و6-3.

بهذا الفوز تجددت أحلام سيرينا في أن تكون لاعبة أسطورية في تاريخ لعبة التنس، بحصد أكبر عدد ممكن من البطولات الكبرى، إلى جانب سعيها الدءوب للفوز باللقب السابع ببطولة الفلاشينج ميدوز، وهي البطولة العزيزة على قلبها كما صرحت أكثر من مرة.

شبكةعيونالإخبارية

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