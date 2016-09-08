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لجنة الطائرة الروسية تحدد المنطقة الأكثر احتمالية لبداية التفكك

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لجنة الطائرة الروسية تحدد المنطقة الأكثر احتمالية لبداية التفكك لجنة الطائرة الروسية تحدد المنطقة الأكثر احتمالية لبداية التفكك

الطائرة الروسية – أرشيفية

انتهت أعمال اصطفاف أجزاء الطائرة الروسية التي سقطت فوق شبه جزيرة سيناء، اليوم الخميس، وتم عقد اجتماع بمقر ال
> إدارة المركزية لتحليل الحوادث بوزارة الطيران المدني يضم أعضاء لجنة التحقيق فى الحادث والممثلين المعتمدين للدول المشاركة فى التحقيق ومستشاريهم، وذلك لوضع تقريرًا مبدئيًا بشأن ما تم التوصل اليه من نتائج.

وقد توصلت اللجنة إلى وجود منطقة محددة هى الأكثر احتمالية لتكون بداية حدوث التفكك بجسم الطائرة، وتم التنسيق مع الخبراء المختصين من كل من مركز بحوث وتطويرالفلزات التابع لوزارة البحث العلمي وكلية الهندسة جامعة القاهرة، وذلك لإجراء الدراسات المعملية الدقيقة والمتخصصة لبعض الأجزاء من الحطام والتي تم تحديدها نتيجة لعملية الاصطفاف مما سيساعد فى التوصل إلى أكثر الأسباب احتمالًا لتفكك تلك الأجزاء.

وسيتم استصدار الأوامر من النيابة العامة لنقل تلك الأجزاء إلى مراكز الأبحاث لإجراء الإختبارات عليها.

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