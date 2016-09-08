نشرة ONA | اندماج DMC وONTV.. “هيتس” يتعاقد مع أسامة كمال ونشوى مصطفى.. تكريم عدوية على شعبي FM

إعداد- إنجي لطفي

> تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية.

أعلنت مجموعة “إعلام المصريين” ومجموعة “D media”، اليوم الخميس، أنه فى إطار سعيهما نحو تكوين كيان إعلامى مصرى قادر على المنافسة فقد تم البدء فى دمج شركة D Media المالكة لقنوات dmc، مع مجموعة إعلام المصريين لإنشاء كيان إعلامى قوى يستطيع استعادة الدور الريادى للإعلام المصرى إقليميًا ودوليًا..للمزيد

قال الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «القاهرة 360»، على شاشة القاهرة والناس، إنَّه تعاقد مع «راديو هيتس» على تقديم برنامج يحمل عنوان «بدون سياسة»..للمزيد

علمت «ONA» من مصادرها أن الفنانة نشوى مصطفى تعاقدت مع «راديو هيتس» لتقديم برنامج إذاعى أسبوعي يحمل عنوان «سهرة وعشوة مع نشوى»، والمقرر إذاعته 22 من شهر سبتمبر الجاري..للمزيد

قال خالد فتوح رئيس إذاعة شعبى إف إم، اليوم الخميس، إنه سيتم تكريم الفنان أحمد عدوية، عقب العيد مباشرة لما له من تاريخ كبير فى وضع الأغنية الشعبية على طريق مختلف ومميز للأغنية الشعبية..للمزيد

قال طارق مرتضى المتحدث الرسمي لنقابه المهن الموسيقية، اليوم الخميس، إن الفنان تامر حسني لم يتم عقابه أو تغريمه عن آخر حفلاته الغنائية، والتي أقيمت أول أمس على مسرح البارون..للمزيد