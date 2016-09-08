ألكاسير: اللعب بجوار سواريز وميسي ونيمار سيكون تجربة رائعة

(إفي): أكد المهاجم الإسباني باكو ألكاسير الذي انضم مؤخرا لصفوف نادي برشلونة لكرة القدم قادما من فالنسيا بعقد يمتد لخمسة مواسم، أن وجوده في البرسا بجانب ثلاثي الهجوم المكون من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والأوروجوائي لويس سواريز "سيكون تجربة رائعة للغاية"، مؤكدا أنه سيتعلم منهم الكثير.

وقال اللاعب الشاب (23 عاما) خلال تقديمه اليوم في ملعب كامب نو إن "برشلونة أفضل فريق في العالم.. والتواجد بجانب لويس وليو ونيمار سيكون تجربة رائعة للغاية، سأتعلم منهم الكثير سواء على المستوى الرياضي أو الشخصي، لأنهم غاية في التواضع".

وخص ألكاسير بالثناء، لويس سواريز الذي اعتبره "أفضل مهاجم في العالم"، معربا عن اقتناعه بأنه سيتعلم منه الكثير خلال السنوات القادمة.

وأضاف "آمل أن أكون على مستوى هذا النادي وهذا الفريق وعلى مستوى الثقة التي منحوني إياها".

وقال اللاعب الشاب إنه لم يستطع "تفويت فرصة" اللعب بين صفوف البرسا، موضحا "الأمر كان بمثابة خطوة هامة في مسيرتي، لذلك لم أتردد في الانضمام".

وانتقل ألكاسير للبرسا بعقد مدته خمسة مواسم مقابل 30 مليون يورو إضافة إلى مليونين آخرين كمتغيرات تعتمد على النجاحات الفردية والجماعية.

ويتضمن عقد المهاجم الإسباني شرطا جزائيا بقيمة 100 مليون يورو.

وبانضمام ألكاسير يكون المدير الفني لبرشلونة، لويس إنريكي، قد أكمل التشكيلة المثالية للموسم الجديد، بضمه للمهاجم الرابع الذي كان يبحث عنه منذ فترة للاستعانة به حال غاب أو أراح أحد ثلاثي الهجوم الناري للفريق بطل إسبانيا.