بالأسماء 30 لاعبا بقائمة الشرقية في الموسم الجديد

نورهان فايد

استقر الجهاز الفني لفريق الشرقية بقيادة طارق يحيى على أسماء اللاعبين للمشاركة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة تسجيل 30 لاعبًا هم: محمود شكري، محمد مختار، عمر رضوان، حازم شعيب، أحمد عادل، عبد الرحمن حسان، المعتصم سالم، أحمد صالح، فاروقا، سامح شوشة، علي حسين، محمد سمير، شريف علاء، أيمن عبد العزيز، سمير فوزي، أيمن سعيد، عصام عادل، محمود الغزالي، مصطفى عفروتو، محمود شيكا، ميسي، عبد السلام نجاح، يايا تراوري، حسام حسن، محمود رامبو، محمد شعراوي، علي عفيفي، محمد عبد الحميد "ميدو"، كينيث، خالد كساب.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads