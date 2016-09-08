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بالصور - تريزيجيه ' 10 ' في اليوم الأول مع موسكرون

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بالصور - تريزيجيه ' 10 ' في اليوم الأول مع موسكرون بالصور - تريزيجيه ' 10 ' في اليوم الأول مع موسكرون

قدم نادي موسكرون البلجيكي الوافد المصري الجديد محمود حسن "تريزيجيه" يوم الخميس بالقميص رقم 10.

ورحل تريزيجيه من أندرلخت قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية. رحيل لم يكن خارج بلجيكا فجاء انتقاله إلى نادي موسكرون البلجيكي.

وتواجد تريزيجيه في مقر نادي موسكرون مع وصولة مباشرة إلى بلجيكا عقب عودته من معسكر في رحلة استغرقت أكثر من 17 ساعة.

وشارك تريزيجيه مع منتخب في وديتي غينيا وجنوب إفريقيا وقدم أداءً جيد جدا.

وخاض تريزيجيه مرانه الأول مع ناديه الجديد بعدما طلب ذلك من مدرب الفريق حسبما كشف اللاعب نفسه في حواره مع FilGoal.com.

أقرا - حوار في الجول - تريزيجيه يتحدث عن طلب "غريب" فاجئ مدرب موسكرون..ولماذا بلجيكا

ويحتل نادي موسكرون المركز الـ14 على سلم ترتيب الدوري بعد مرور 5 جوالات.

ويستعد موسكرون لمواجهة زولت وارجم يوم السبت في الجولة السادسة من الدوري البلجيكي.

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