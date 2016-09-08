صراع الصفقات – تقرير: ميلان يرصد 50 مليون لضم هاري كين

رصد نادي ميلان الإيطالي 50 مليون يورو للتعاقد مع هاري كين مهاجم توتنام ومنتخب إنجلترا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة " كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي ميلان وجه أنظاره نحو المهاجم الإنجليزي المميز لتدعيم هجومه خلال الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة أن ميلان يعتمد على مجموعة المستثمرين الصينيين التي تمول النادي في إتمام هذه الصفقة.

واستحوذت مجموعة الاستثمار الصينية على 99.93% من أسهم نادي ميلان الإيطالي.

وتألق هاري كين مع توتنام خلال الموسمين الماضيين وأصبح أحد المهاجمين الأساسيين لمنتخب إنجلترا.