أوسكار: كونتي استطاع تغيير عقلية تشيلسي

تحدث أوسكار دوس سانتوس لاعب وسط تشيلسي عن التغييرات الإيجابية التي نجح أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق في إدخالها على اللاعبين.

وقال أوسكار لصحيفة Evening Standard: "نلعب بنظام مختلف عن الموسم الماضي، كونتي نجح في تغيير أداء الفريق".

وأضاف "كونتي لديه أسلوب مختلف في التدريبات يختلف عن طرق تدريبنا في الموسم الماضي، إنه يستطيع تغيير عقلية اللاعبين والفريق".

وتابع اللاعب البرازيلي "أعتقد أن الفريق يتحسن منذ تولي كونتي، لدينا مرونة في الخطط وطريقة اللعب بخلاف الموسم الماضي بالإضافة إلى وجود روح لدى جميع اللاعبين ظهرت في المباريات السابقة".

وتولى الإيطالي أنطونيو كونتي تدريب تشيلسي بداية من الموسم الحالي.

وحقق تشيلسي الفوز في المباريات الثلاث الأولى في الدوري الإنجليزي ويتصدر ترتيب المسابقة بالاشتراك مع مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.