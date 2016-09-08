أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أوسكار: كونتي استطاع تغيير عقلية تشيلسي

Google+ Print
أوسكار: كونتي استطاع تغيير عقلية تشيلسي أوسكار: كونتي استطاع تغيير عقلية تشيلسي

تحدث أوسكار دوس سانتوس لاعب وسط تشيلسي عن التغييرات الإيجابية التي نجح أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق في إدخالها على اللاعبين.

وقال أوسكار لصحيفة Evening Standard: "نلعب بنظام مختلف عن الموسم الماضي، كونتي نجح في تغيير أداء الفريق".

وأضاف "كونتي لديه أسلوب مختلف في التدريبات يختلف عن طرق تدريبنا في الموسم الماضي، إنه يستطيع تغيير عقلية اللاعبين والفريق".

وتابع اللاعب البرازيلي "أعتقد أن الفريق يتحسن منذ تولي كونتي، لدينا مرونة في الخطط وطريقة اللعب بخلاف الموسم الماضي بالإضافة إلى وجود روح لدى جميع اللاعبين ظهرت في المباريات السابقة".

وتولى الإيطالي أنطونيو كونتي تدريب تشيلسي بداية من الموسم الحالي.

وحقق تشيلسي الفوز في المباريات الثلاث الأولى في الدوري الإنجليزي ويتصدر ترتيب المسابقة بالاشتراك مع مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع