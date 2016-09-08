قطبا مدريد يستأنفان عقوبة الفيفا أمام محكمة التحكيم الرياضي

(إفي): أعلن ناديا ريال مدريد وأتليتكو مدريد اليوم الخميس فور إعلان عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي ستحرمهما من ضم لاعبين جدد لموسمي انتقالات متتاليين، تقدمهما باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي (تاس).

وأصدر ريال مدريد بيانا يعرب فيه عن "أسفه لهذا القرار باعتباره غير منصف ويتنافى مع أبسط قواعد فرض العقوبات".

وأضاف البيان أن "النادي سيتقدم بالاستئناف اللازم أمام محكمة التحكيم الرياضي، مطالبا بإلغاء العقوبة كاملة، مع الاقتناع التام بصدور قرار في صالح النادي".

بالمثل سيطالب ريال مدريد بـ"البت في الإجراءات بشكل فوري من أجل استصدار قرار محكمة التحكيم الرياضي في أقرب وقت ممكن".

من جانبه، أكد أتليتكو مدريد أنه "لا يتقبل القرار، لذا فقد قرر الطعن عليه أمام محكمة التحكيم الرياضي".

أوضح "قبل تصديق الفيفا على هذه العقوبة، تعاقد النادي منذ أشهر مع فريق من الخبراء الدوليين للدفاع عن القضية وحماية حقوق أتلتيكو مدريد".

وتابع نادي العاصمة الإسبانية "ترغب مؤسستنا في التأكيد الكامل على أن بطاقات اللاعبين الذين جرى التفتيش بشأنهم ولا يزالوا على ذمة النادي تم تقنينها من قبل الفيفا نفسه، عن طريق الحصول على موافقة اللجنة الفرعية المختصة كي يتم استصدار بطاقاتهم والمنافسة في الفئات المختلفة".

وتمت معاقبة ريال وأتليتكو مدريد أوائل هذا العام بالحرمان من التعاقد مع "أي لاعب وطني أو أجنبي خلال فترتي انتقالات كاملتين" لارتكابهما مخالفات في التعاقد مع لاعبين قصر.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للفيفا قد أعلنت في 14 يناير الماضي معاقبة الناديين لمخالفتهما اللائحة السارية بشأن انتقالات وقيد لاعبي كرة تقل أعمارهم عن 18 عاما.