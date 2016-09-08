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أهلي دبي يطرح تذاكر السوبر الإماراتي مجانا للجماهير المصرية

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أهلي دبي يطرح تذاكر السوبر الإماراتي مجانا للجماهير المصرية أهلي دبي يطرح تذاكر السوبر الإماراتي مجانا للجماهير المصرية

أكد اللواء عبيد سعيد نائب رئيس أهلي دبي الإماراتي أن إدارة النادي قررت تقديم تذاكر مباراة السوبر الإماراتي الخاصة بها مجانا للجماهير المصرية.

ويستضيف ملعب الدفاع الجوي في القاهرة مباراة السوبر الإماراتي بين فريقي الأهلي والجزيرة يوم 13 سبتمبر الجاري.

وطبعت اللجنة المنظمة للمباراة 30 ألف تذكرة مقسمة بالتساوي علي الفريقين منها تذاكر الدعوات الخاصة بالشخصيات رفيعة المستوى سواء المصرية أو الإماراتية.

وقال عبيد سعيد الذي يشغل منصب المدير التنفيذي للأهلي: "النادي اشترى حصته من تذاكر المباراة وقرر تقديمها هدية لجماهيره في والإمارات كنوع من التقدير لهم".

وأضاف "حصلنا على التذاكر مساء أمس الأربعاء وسيتم توزيعها على الجماهير بالمجان بجانب هدايا مقدمة من إدارة النادي ستكون بها مفاجآت".

وأتم تصريحات في البيان الذي أًصدره النادي: "سعيد جدا بإقامة السوبر في مصر التي نعتبرها بلدنا الثاني، ومتأكد أن المباراة ستخرج في أفضل صورة من حيث التنظيم والمستوى الفني".

وكان نادي الجزيرة الطرف الثاني في المباراة قرر طرح دعوات مجانية للجماهير المصرية من أجل حضور اللقاء. (طالع التفاصيل)

جدير بالذكر أن سعر تذكرة الدرجة الثالثة لمباراة السوبر الإماراتي تبلغ 190 جنيه.

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