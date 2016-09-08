فندق الروشة أرجان من روتانا يمدد موسم الصيف

تأكيداً منه على استمرار فصل الصيف مع قدوم شهر أيلول/سبتمبر، دعا فندق "الروشة أرجان" من "روتانا" الشركاء الإعلاميين والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي نهار الخميس للاسترخاء واختبار الليالي الآسيوية الرائعة التي يقيمها أكواريوس بول بار وتراس المتواجد في طابقه ال17 والمطل على صخرة الروشة الخلابة.

واستقبل الضيوف في حفاوة في القسم المخصص للمشروبات، حيث تمكنوا من تذوق أنواع عدة منها قبل الغوص في العالم الآسيوي والاستمتاع بالبوفيه الغني بأشهى المأكولات وأطباق السوشي اللذيذة على أنغام الموسيقى الهادئة والإيقاعات الآسيوية التي أضفت نكهة خاصة على هذه الليلة الساحرة.

انطلاقاً من حرصه الدائم على ابتكار ليال تحت عناوين جديدة تلبي رغبات السوق المتنوعة، يدعو فندق "الروشة أرجان" من "روتانا" ضيوفه وزواره إلى أكواريوس بول بار وتراس للاستمتاع بأجمل إطلالة على البحر من سطح الفندق وتجربة الليالي الآسيوية الرائعة ليلة كل جمعة، والاسترخاء والتمتع بالأجواء المريحة بعد أسبوع شاق ليلة كل سبت .