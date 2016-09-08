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نيمار يعادل أهداف زيكو الدولية

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نيمار يعادل أهداف زيكو الدولية نيمار يعادل أهداف زيكو الدولية

نورهان فايد

عادل نجم برشلونة الاسباني، البرازيلي نيمار عدد الاهداف الدولية التي سجلها اسطورة كرة القدم في بلاده زيكو بعد ان سجل هدف الفوز في مرمى كولومبيا 2-1 ضمن تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال روسيا 2018 والتي اقيمت فجر الاربعاء.

ورفع نيمار رصيده الى 48 هدفا في 72 مباراة معادلا رقم زيكو في المركز الرابع لافضل الهدافين في تاريخ البرازيلي علما بان الاسطورة بيليه يتصدر الترتيب العام برصيد 77 هدفا يليه رونالدو ب62 هدفا ثم روماريو ب59 هدفا.

وكون نيمار لا يزال في الرابعة والعشرين من عمره فان الرقم القياسي المطلق لبيليه ليس بعيدا عن متناوله على الاطلاق.

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