رئيس «الأعلى للفلاحين» يطالب بتحديد أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية

طالب حسين عبد الرحمن أبو صدام، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، اليوم الخميس، الحكومة بتنفيذ الوعود التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى عيد الفلاح قبل الماضي فى عام 2014، وهي قانون للزراعة التعاقدية، وقانون للتأمين الصحي، وصندوق للتكافل الاجتماعي، لافتًا إلى أن تلك الوعود لم تنفذ على أرض الواقع، مطالبًا بنقابة مهنية للفلاحين.

وأضاف “أبو صدام” فى تصريحات صحفية له، أن غدًا هو عيد الفلاح رقم 64 وهناك الكثير من المطالب للمزارعين أهمها بيع مستلزمات الانتاج لهم بأسعار مناسبة مثل التقاوي والأسمدة، فضلًا عن تحديد سعر ضمان للمحاصيل الاستراتيجية مثل القطن الذي تناقصت مساحته من 274 ألف فدان العام الماضي، إلى 131 الف فدان هذا العام، وهو من المحاصيل التي تتميز فيها مصر، معربًا عن أمله فى أن يعود الذهب الأبيض إلى عرشه إذ كانت مصر تزرع منه فى السابق 2 مليون فدان.

وطالب بالاهتمام بالقرية المصرية كوحدة أساسية لبناء المجتمع وتحويلها إلى قرية منتجة والإسراع فى الانتهاء من الحيازة المميكنة مع تسهيل انشاء الصوب الزراعية للفلاحين بالقرى وتقنيين أوضاع الأراضي الزراعية للفلاحين للأراضي المنزرعة فعليًا وأن يتم توزيع أراض زراعية على الفلاحين بالمجان للمشاركة فى خطة التنمية الزراعية للدولة .

وحول تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وحمايتها، طالب “أبو صدام” وزير الزراعة بتوفير اللقاحات اللازمة لمواجهة الأمراض الوبائية منتقدًا ارتفاع أسعار اللحوم التى ترجع فى الأساس إلى ارتفاع أسعار الأعلاف ما أدى إلى عزوف الفلاحين عن تربية الماشية، لافتًا إلى أن هناك نقص فى بعض اللقاحات أدى إلى نفوق الكثير من الدواجن بعدد من المزارع فضلًا عن الللقاحات الفاسدة المنتشرة بالأسواق مطالبًا بتشديد الرقابة على هذه اللقاحات .