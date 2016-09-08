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طرح 12 محل تجاري و25 باكية للشباب بالداخلة في الوادي الجديد‎

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طرح 12 محل تجاري و25 باكية للشباب بالداخلة في الوادي الجديد‎ طرح 12 محل تجاري و25 باكية للشباب بالداخلة في الوادي الجديد‎

أرشيفية

مراسل«ONA»:

أعلن سيد محمود، رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، عن طرح 12 محلًا تجاريًا و25 باكية للشباب بمدينة موط .

وقال محمود في تصريح صحفي، إنه سيتم طرح المحلات التجارية بالمزاد العلني أمام الشباب والمنتفعين بمنطقة ميدان الجامع بمدينة موط ، و25 باكية بنظام الإيجار للإشغال بسعر يتراوح من “5 – 15 جنيه”، بمنطقة السوق بجوار المستشفي العام، لطرح السلع الغالية والاستهلاكية والمنتجات المختلفة بأنواعها للجمهور .

وأضاف، أنه تم افتتاح 18 منفذًا لطرح السلع والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة بالمدينة وقري المركز عن مثيلاتها بالسوق الخارجة بنسبة تصل إلي 30 % .

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