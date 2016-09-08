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رونالدو ينهي الجدل حول موعد عودته للملاعب

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رونالدو ينهي الجدل حول موعد عودته للملاعب رونالدو ينهي الجدل حول موعد عودته للملاعب

نورهان فايد

أعلن كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، أن مباراة الفريق أمام أوساسونا المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من الدوري ستشهد عودته إلى الملاعب لأول مرة هذا الموسم.

وتعرض رونالدو لإصابة قوية في الركبة خلال مشاركته مع منتخب بلاده البرتغال أمام فرنسا في نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016"، يوليو الماضي، غاب على إثرها عن الملاعب.

وقال رونالدو، اليوم، الخميس، في فتتاح فعالية بمركز "موراليخا جرين" التجاري للترويج لعطره الجديد، "سألعب أمام أوساسونا".

ولم يشارك رونالدو مع الفريق الملكي هذا الموسم.

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