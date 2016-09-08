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القنصل البلجيكي يبحث التعاون بين كلية الطب والمستشفي الجامعي‎ بجنوب الوادي

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القنصل البلجيكي يبحث التعاون بين كلية الطب والمستشفي الجامعي‎ بجنوب الوادي القنصل البلجيكي يبحث التعاون بين كلية الطب والمستشفي الجامعي‎ بجنوب الوادي

أرشيفية

مراسل«ONA»:

إلتقى الدكتور أحمد أبو اليسر، عميد كلية الطب بجامعة جنوب الوادي، والدكتور أسامة حسين، مديرعام مستشفيات قنا الجامعية، بـ”كريس هويبريشتس” القنصل البلجيكي لصعيد ، لبحث التعاون في إطار خدمة المجتمع وتطوير العمل بالمستشفى الجامعي.

وقال الدكتور أحمد أبو اليسر، إن هذا اللقاء يأتي تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، في إطار توجه كلية الطب بقنا والمستشفى الجامعي لتحسين الخدمة الطبية وتنمية قدرات الأطباء والأطقم الطبية والعمل على استقبال الخبراء في شتى التخصصات لتبادل الخبرات والوقوف على الحديث في الطب.

و أكد القنصل البلجيكي، أن الفترة المقبلة ستشهد أوجه كثيرة للتعاون مع مستشفيات قنا الجامعية تتمثل في عقد ورش عمل لأطباء مستشفى قنا الجامعي وطلاب كلية الطب بمشاركة خبراء أجانب على مستوى علمي كبير.

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أونا

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