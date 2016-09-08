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بالصور.. محافظ الوادى الجديد يكرم أوائل المراحل التعليمية المختلفة‎

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جانب من التكريم

جانب من التكريم

قام اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، بتكريم 96 من أوائل الطلاب بالشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوي “العامة والفني” بالإضافة إلى تكريم 14 من المتميزين ومديري الإدارات ومديري المدارس، خلال الإحتفال الذي أقيم بالمحافظة وحضره الطلاب وأولياء أمورهم والقائمين علي العملية التعليمية بالمحافظة، في إطار الاهتمام بالمنظومة التعليمية علي أرض الوادي الجديد والتحفيز علي مواصلة النجاح والتفوق.

وكرم “عشماوي” مدير مدرسة المكس القبلي بإدارة باريس التعليمية الحاصلة علي افضل مدرسة بالمرحلة الإبتدئية، كما كرم مدير مدرسة الصديق بإدارة الداخلة التعليمية الحاصلة علي أفضل مدرسة بالمرحلة الإعدادية، وكرم مدير مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بإدارة الخارجة التعليمية الحاصلةعلي أفضل مدرسة ثانوي.

وأشاد المحافظ بنجاح سير العملية التعليمية علي أرض الوادي الجديد والذي تقطف ثمارها في تميز وتفوق الطلاب بالمراحل المختلفة.

كما طالب خلال كلمته الطلاب المتميزين والمتفوقين والقائمين علي العملية التعليمية بالمحافظة على هذا التفوق ومواصلة الجهد للاستمرار في التفوق والتميز والوصول إلى مراكز تنافسية على مستوى الجمهورية.

جانب من التكريم

جانب من التكريم

جانب من التكريم

جانب من التكريم

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