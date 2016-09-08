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20 سبتمبر.. “أبناء مصر” تنظم وقفة احتجاجية اعتراضًا على المناهج التعليمية في مصر

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20 سبتمبر.. “أبناء مصر” تنظم وقفة احتجاجية اعتراضًا على المناهج التعليمية في مصر 20 سبتمبر.. “أبناء مصر” تنظم وقفة احتجاجية اعتراضًا على المناهج التعليمية في مصر

 

أرشيفية

دعا تجمع أبناء الذي يضم صفحات ثورة أمهات مصر وتمرد علي المناهج ومناهجكم باطلة، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم 20 سبتمبر المقبل أمام مقر وزارة التربية والتعليم، اعتراضًا على تردى الأوضاع داخل المنظومة التعليمية بشكل عام، وعدم تطوير المناهج التعليمية بشكل خاص، وذلك بعد الحصول على الموافقة الأمنية من الجهات المعنية.

وقالت الجمعية في بيانها :” قررنا ممارسة حقنا الدستوري والقانوني فى التعبير السلمي عن الرأي بإقامة وقفة احتجاجية بعد إصدار الموافقة الامنية من الجهات المعنية، عتراضًا على تردى الأوضاع داخل المنظومة التعليمية بشكل عام، وعدم تطوير المناهج التعليمية بشكل خاص”.

وأضاف البيان:” وتأتي الوقفة كأولى الخطوات التصعيدية بعد أن سكنا كل الطرق وطرقنا كل أبواب المسئولين والمعنيين بالتعليم فى مصر، ولم نلقى منهم أي استجابة إلا مجرد وعود تأخذها الرياح”.

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