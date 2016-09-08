وزراء الخارجية العرب يقررون تعيين مبعوث للأمين العام للجامعة لليبيا

أعلن وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط , أن مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته الـ146 قرر تعيين مبعوث خاص للأمين العام لجامعة الدول العربية لليبيا ليتمكن من التواصل مع كافة الأطراف الليبية ودفعهم لحل الأزمة تحت إشراف الامين العام للجامعة ومد الدول العربية بالمعلومات حول الوضع الليبي .

وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير التونسي عقب اختتام مجلس الجامعة العربية اليوم الخميس – إن تعيين ممثل للجامعة لليبيا هو في إطار عودة النشاط للجامعة في هذا الملف وسوف نتشاور حول اسم المرشح لكي تعود الجامعة و تلعب دورها في الأزمة الليبية.

ونفى في رده على أسئلة الصحفيين أن يكون هناك دولا عربية اعترضت على تعيين مبعوث عربي لليبيا , مشيرا إلى أن كل الدول العربية ايدت وتحمست للفكرة ولعودة دور الجامعة لليبيا .

وقال إن الأمانة كلفت منذ الليلة ببحث اسم المبعوث ودوره وسوف تناقشه مع الدول العربية أو على الأقل المعنية بشكل مباشر وخاصة دول الجوار.

أ ش أ