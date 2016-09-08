بالصور .. محافظ بني سويف يجتمع بالتنفيذيين لبحث أزمة «البنزين والسولار» ‎

المراسل: محمد شعبان

عقد المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، إجتماعه الأسبوعي بالتنفيذ يين ، لمناقشة عدداً من مشكلات ومطالب المواطنين في بعض القطاعات الحيوية في الخدمات والمرافق لايجاد الحلول السريعة والعاجلة لهذه المطالب والمشكلات .

وتناول الإجتماع استعراض بعض المشكلات والمطالب المتعلقة ببعض الخدمات والمرافق , منها مشكلة نقص المواد البترولية خلال الأيام القليلة الماضية والتي وصلت إلى 25% .

وأوضح محسن فرغلي، مدير عام التموين، أن موقف المواد البترولية من السولار والبنزين أصبح مستقرًا بعد الإتصالات التي أجراها المحافظ بالجهات المعنية من وزارات البترول والتموين، والتي أدت إلى وصول حصص وكميات إضافية لسد النقص في هذه المواد ، حيث تمت زيادة معدلات ضخ السولار إلى 7% عن الحصة المعتادة ، وزيادة بنزين 80 إلى 124% وبنزين 92إلى إلى 200% .

وأضاف، أن أزمة البوتاجاز كانت بسبب نقص تراوحت نسبته من 21% إلى 25% من اسطوانات البوتاجاز والغاز الصب حتى الثلاثاء الماضي ، حيث تمت زيادة الحصة من 30500 إلى 33464 اسطوانة بنسبة وصلت إلى 10% ، فضلاً عن زيادة الغاز الصب إلى 14% الأمر الذي ساهم في حدوث إنفراجة كبيرة في موقف البوتاجاز .

وتطرق الإجتماع لمتابعة ما تم تنفيذه من حلول للمشكلات والمطالب التي تم طرحها في الإجتماع السابق والتي وجًه المحافظ بوضع جداول زمنية لتنفيذ هذه الحلول وعمل تقارير بمعوقات التنفيذ وذلك لاتخاذ الإجراءات والخطوات العملية لتذليل هذه المعوقات سواء تلك التي تتطلب التدخل السريع في حدود صلاحيات الجهاز التنفيذي بالمحافظة أو التي تستلزم إيجاد حلول جذرية لها من خلال التنسيق مع الوزرات والجهات المختصة .

وأكد “المحافظ” على توجيهاته السابقة لمديري المديريات بتطبيق القانون والتعامل بشفافية تجاه طلبات المواطنين وفي حدود الصلاحيات المخولة لهم ” وهو ما ينشده المواطنون”، بعيداً عن المركزية في إتخاذ القرار وأنه لن يتدخل إلا إذا كان هناك تقصير أو الكيل بمكيالين.

جاء ذلك بحضور النائبين (جمال هندي, محمد كسًاب)، عضوي مجلس النواب واللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام والمحاسب هناء عبدالعزيز السكرتير العام المساعد .