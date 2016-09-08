عمر المغاوري يلتقي الرئيس التنفيذي لبورصة لندن لدعم الاستثمار في مصر



> التقى عمر المغاوري، العضو المنتدب لشركة إف إى بى كابيتال، مع الرئيس التنفيذي لبورصة لندن للأوراق المالية “نيخيل راتهي” وذلك بهدف مناقشة الخطط المستقبلية لشركة “إف إى بى كابيتال” من أجل تشجيع ودعم الاستثمار في مصر وتعزيزه، حيث ناقش الطرفان فرص الاستثمار المباشر فى مصر وطرق دعمها باعتبارها قوة ديناميكية للنمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص عمل .

وناقش المغاوري وراتهي بحث سُبل التعاون بين الطرفين لدعم جذب الاستثمار المباشر لمصر و صرح المغاورى ان بورصة لندن من اقدم البورصات فى العلم فهى ترجع لقرابة ٣٠٠ عام و من انشط البورصات من حيث احجام التداول و الطروحات و بها أدوات متقدمة للاستثمار المباشر مثل صناديق الاستثمار المباشر المتداولة الجاذبة للكثير من المستثمرين حول العالم كما تعتبر بورصة AIM في لندن أكثر الأسواق الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة تطورًا، حيث تم تداول أكثر من 3600 شركة محلية أو عالمية منذ تأسيسها، الأمر الذي يجعل مثل هذا التعاون البحثي بين الجانبين غاية في الأهمية للاستفادة من خبرات بورصة AIM في لندن في دعم جهود “إف إي بي كابيتال” بمجال الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وصرح عمر المغاوري، العضو المنتدب لشركة إف إى بى كابيتال، أن أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشهد نموًا متزايدًا في مصر، حيث أصبحت تمثل ما يقرب من 80% من الاقتصاد المصري، كما أنها تؤمّن عددًا كبيرًا من الوظائف في مصر، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أهميتها، فإنها لا تزال تواجه العديد من المشاكل والتي تعمل “إف إي بي كابيتال” على مواجهتها، بهدف دفع الاستثمارات في مصر والعمل على النهوض بالعمود الفقري للاقتصاد المصري.