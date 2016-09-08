القوات المسلحة تنعى أحد ضباطها بعد استشهاده بالعمليات الإرهابية

تقدم العميد محمد سمير المتحدث العسكرى للقوات المسلحة بنعى الى أحد ضباط القوات المسلحة ممن استشهدوا متأثرا بحراحه فى أحد العمليات ضد العناصر الإرهابية.

وقال العميد سمير فى نعيه"إستشهد اليوم أحد ضباط القوات المسلحة الأبطال بشمال سيناء متأثراً بجراحه أثناء إجراء عملية جراحية له داخل مستشفى العريش العسكرى إثر إصابته بطلق نارى بالكتف نتيجة لتبادل لإطلاق النار مع العناصر التكفيرية خلال تنفيذ مداهمة لأحد الأوكار التى تتحصن بها تلك العناصر الإجرامية بمنطقة الزهير غرب قرية المقاطعة بشمال سيناء .

وتنعى القوات المسلحة شهيد الوطن داعية الله أن يتغمد الفقيد واسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان .

حفظ الله مصر" .