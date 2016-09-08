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بالصور.. نهر روسى يتحول للون "الدماء"

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بالصور.. نهر روسى يتحول للون "الدماء" بالصور.. نهر روسى يتحول للون "الدماء"

>كتب مؤمن مختار

استيقظ سكان مدينة نوريلسك الروسية فى منطقة القطب الشمالى على وجود نهر المدينة لونه متحول بشكل عجيب إلى اللون الأحمر الداكن، كأنه لون الدماء لسبب غير مفهوم.

وأوضحت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن الظاهرة أصابت السكان المحليين بحالة من الذهول، حيث تحول لون نهر دالديكان قرب نوريلسك فى سيبيريا للون الأحمر.

 

 

وأكدت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة الروسية أنها تلقت تقارير حول تلوث النهر بمادة كيميائية مجهولة الهوية، معتبرة أنه ربما كان هناك شىء ما أخرجه مصنع نوريلسك نيكل، أكبر منتج فى العالم للنيكل والبلاتنيوم.

ومن جانبها، نفت إدارة المصنع هذه الادعاءات، وأكدت أنه لا يمكن تسريب أو تصريف للنفايات الصناعية فى النهر، حيث قرر المصنع أن يخفض بشكل مؤقت قدرته التشغيلية ومراقبة حالة البيئة فى جميع أنحاء المنشأة وفى المنطقة المتضررة من النهر.

وأشار البعض إلى أنها ليست المرة الأولى لمثل هذه الظاهرة، حيث إن هذا التأثير يحدث عندما يغسل النهر التكوينات الصخرية، والتى تتكون فى معظمها من النيكل والنحاس.


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