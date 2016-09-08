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عاصم عبد الماجد للإخوان:حديثكم عن أنور السادات وحرب أكتوبر يثير "القرف"

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عاصم عبد الماجد للإخوان:حديثكم عن أنور السادات وحرب أكتوبر يثير "القرف" عاصم عبد الماجد للإخوان:حديثكم عن أنور السادات وحرب أكتوبر يثير "القرف"

>كتب كامل كامل

شن عاصم عبد الماجد، أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية هجومًا حادًا على جماعة الإخوان وحلفائها بعد محاولتهم تشويه الرئيس الراحل أنور السادات وحرب أكتوبر المجيدة.

وقال "عبد الماجد" فى رسالة للإخوان وأنصارها نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلًا :"معلوم عداؤنا للسادات، وقد انتهى الأمر بيننا وبينه بما تعرفونه جميعًا، لكن أن يقال إن السادات قام بتمثيلية حرب أكتوبر، وأن ما حدث من معارك حربية طاحنة كان مجرد تمثيلية، فهذا شئ يثير القرف".

 

ودعا "عاصم عبد الماجد" جماعة الإخوان وأنصارها بما أسماه احترام عقول الناس، مضيفًا:"كفوا عن استعمال الكذب، ستسقط مصداقيتنا فى إن لم يتبرؤوا من هؤلاء الكذابين".

وتابع :"ملحوظة أول من سمعته فى التيار الإسلامي يتحدث عن تمثيلية أكتوبر كان الدكتور محمد حبيب عام 1980، وكان وقتها أمير الإخوان بأسيوط، ولا أظن أنى أعجبت بشخصه وقتها".

تجدر الإشارة إلى أن الجماعة الإسلامية هى التى اغتالت الرئيس الراحل أنور السادات وعرفت الحادثة باسم  حادث المنصة أو عملية الجهاد الكبرى، وكانت خلال عرض عسكرى أقيم بمدينة نصر بالقاهرة فى 6 أكتوبر 1981 احتفالاً بالانتصار الذى تحقق خلال حرب أكتوبر 1973.


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