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الأمم المتحدة: إيران تلتزم بقيود الاتفاق النووي مع القوى العالمية

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الأمم المتحدة: إيران تلتزم بقيود الاتفاق النووي مع القوى العالمية الأمم المتحدة: إيران تلتزم بقيود الاتفاق النووي مع القوى العالمية

الأمم المتحدة_أرشيفية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يوم الخميس إن إيران ظلت ضمن الحدود التي وضعها الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية العام الماضي بشأن مخزونها من اليورانيوم والماء الثقيل وهما من المواد التي يمكن استخدامها في برنامج للأسلحة النووية.

والتزمت إيران في 2015 بإبقاء مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 3.67 بالمئة دون 300 كيلوجرام وبقاء مخزونها من الماء الثقيل‭ ‬- وهو منتج غير مشع‭ ‬- عند أقل من 130 طنا.

وبحسب رويترز قالت الوكالة الدولية في تقرير فصلي بخصوص إيران “على مدى فترة التقرير… لم تمتلك إيران أكثر من 130 طنا متريا من الماء الثقيل… لم يتجاوز مخزون إيران الإجمالي من اليورانيوم المخصب (بدرجة منخفضة) 300 كيلوجرام.”

وتتولى الوكالة الدولية مراقبة الاتفاق النووي.

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