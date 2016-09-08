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استلام 3 منشآت زراعية بمنطقة الـ 1.5 مليون فدان بالفرافرة في الوادى الجديد‎

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استلام 3 منشآت زراعية بمنطقة الـ 1.5 مليون فدان بالفرافرة في الوادى الجديد‎ استلام 3 منشآت زراعية بمنطقة الـ 1.5 مليون فدان بالفرافرة في الوادى الجديد‎

ارشيفية

مراسل«ONA»:

أكد الدكتور محسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، أنه تم استلام 3 منشآت زراعية بمنطقة استصلاح الـ 1.5 مليون فدان في سهل بركة بالفرافرة .

وقال عبد الوهاب في تصريح صحفي، إنه تم استلام مبني كفرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي، ومبني كإدارة زراعية، ومبني ثالث كوحدة بيطرية لخدمة القرى الثلاث بالمنطقة .

وأضاف، أن الوزارة بصدد إقامة وإنشاء 4 مراكز إرشادية جديدة، بمدينة موط وقرية القصر الإسلامية بمركز الدخلة، ومركز بمقر المديرية بالخارجة، ورابع بمدينة بلاط بتكلفة 16 مليون جنيه.

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