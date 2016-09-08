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3.5 مليون جنيه..لرصف 4 طرق داخلية بالفرافرة في الوادى الجديد‎

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3.5 مليون جنيه..لرصف 4 طرق داخلية بالفرافرة في الوادى الجديد‎ 3.5 مليون جنيه..لرصف 4 طرق داخلية بالفرافرة في الوادى الجديد‎

أرشيفية

مراسل«ONA»:

أعلنت رئاسة مركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، عن رصف 4 طرق داخلية واستكمال رصف طريق دائري بالمدينة، بإجمالي أطوال 3 كم بتكلفة إجمالية 3.5 مليون جنيه من خطة التنمية المحلية الموحدة للعام المالي 2016/2017.

وأكد اللواء محمد العدوى، رئيس مركز الفرافرة بالوادى الجديد، أنه جاري استكمال رصف الطريق الدائري، بطول 1 كم حتى مدخل مدينة الفرافرة الجنوبي، واستكمال رصف المدخل الرئيسي بقرية الكفاح بطول 500 متر .

وأضاف العدوي، أنه سيتم ازدواج طريق الفرافرة – قرية صبيح بطول 1500متر وهو الطريق المؤدي للمصالح الحكومية بالقرية ،ورصف المدخل الرئيسي لقرية أبو هريرة بطول 500 متر .

وأشار إلي أنه سيتم الانتهاء من مشروعات رصف الطرق الداخلية بالمركز وقراه خلال شهر أبريل 2017 ، بالتنسيق مع بعض الشركات التابعة للقوات المسلحة، والقطاع الخاص وقطاع الأعمال .

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