الجامعة العربية توافق على استضافة الإمارات للبرلمان العربي للطفل

قرر مجلس الجامعة العربية، اليوم الخميس، الموافقة على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة “إمارة الشارقة” باستضافة المقر الدائم للبرلمان العربي للطفل.

وكلف المجلس، في بيان أصدره في ختام اجتماع دورته العادية السادسة والأربعين بعد المائة اليوم الخميس على مستوى وزراء الخارجية برئاسة تونس، الأمانة العامة للجامعة العربية باتخاذ اللازم لتعديل لائحة البرلمان العربي للطفل بما يتماشى مع طلب الاستضافة.

وطلب المجلس من الأمانة العامة للجامعة العربية التنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ ما يلزم لوضع النظام الداخلي للبرلمان واتفاقية المقر والبدء بإجراءات تأسيس المقر الدائم.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمت إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورتها الـ146 بطلب لاستضافة “المقر الدائم للبرلمان العربي للطفل” بإمارة الشارقة وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية والبرلمان العربي وتقديم كافة أشكال الدعم وتحمل كافة التكاليف والتسهيلات الضرورية لتأسيس مقر دائم للبرلمان العربي للطفل وتيسير عمله.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في هذا الصدد إن هذا يعد تطورا هاما بعد الاهتمام بالمرأة وحقوق الإنسان تم إضافة بعد خاص بالطفل العربي وكيفية تنشئته التنشئة الصحيحة في ظل جو مفعم بالديمقراطية.

أ ش أ