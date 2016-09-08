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زراعة 1500 فدان محاصيل اقتصادية بالفرافرة في الوادى الجديد‎

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زراعة 1500 فدان محاصيل اقتصادية بالفرافرة في الوادى الجديد‎ زراعة 1500 فدان محاصيل اقتصادية بالفرافرة في الوادى الجديد‎

أرشيفية

مراسل«ONA»:

أعلنت مديرية الزراعة، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن زراعة 1500 فدان من المحاصيل الاقتصادية والإستراتيجية بمنطقة سهل بركة بواحة الفرافرة .

وأكد الدكتور محسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، أنه تمت زراعة الـ 1500 فدان من محاصيل “لب جورمة، عباد الشمس، فول سوادني ، زيتون، نخيل “.

وأضاف، أن وزارة الزراعة تسلمت من الجيش 3 منشأت زراعية هي :” فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي ، وحدة بيطرية ، إدارة زراعية “، لخدمة التنمية الزراعية بالمنطقة ،والمجتمعات العمرانية الجديدة من خلال القرى الثلاث بمنطقة سهل بركة.

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