مقتل 9 أشخاص بينهم أطفال فى غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء

قال سكان إن تسعة مدنيين على الأقل بينهم أربعة أطفال قتلوا، اليوم الخميس، فى ضربة جوية وجهها التحالف الذى تقوده السعودية إلى مبنى سكنى شمالى العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال السكان إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا فى الهجوم الذى وقع فى وقت مبكر من اليوم الخميس على المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق فى مدينة عمران عاصمة محافظة عمران إلى الشمال من صنعاء.

وبحسب “رويترز”، قال متحدث باسم التحالف إنه يتحقق من النبأ.

ويقول التحالف الذى يقاتل لانتزاع المكاسب التى حققها الحوثيون المدعومون من إيران منذ 2014 وإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادى إلى السلطة إنه لا يستهدف المدنيين.

والهجوم هو أحدث غارة تضرب أهدافا مدنية منذ أغسطس. ودفعت غارة سابقة على مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود المنظمة إلى سحب موظفيها من شمال اليمن.