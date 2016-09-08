جامعة القناة تنظم الملتقى الطلابى للجمعيات العلمية لكليات الطب البشرى

نظم طلاب كلية الطب البشرى بجامعة قناة السويس اليوم الملتقى السنوى لطلاب الطب بالجمعيات العلمية بالجامعات المصرية وبالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة قناة السويس، بإشراف الدكتور أمجد مطر عميد الكلية.

وقال بيان للجامعة اليوم، إن الحجامعة استضافت 400 طالب وطالبة يمثلون أعضاء الجمعيات العلمية بكليات الطب البشرى على مستوى الجامعات المصرية، وبدأ الملتقى بمناقشة المشاكل والتحديات لمشكلات الصحة العامة ، والتبادل الطلابى ، والتعليم الطبى ، وصحة الطفل ، والصحة الإنجابية، متضمنةً الايدز وحقوق الإنسان واللاجئين وكيفية مواجهتها بحلول غير تقليدية وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس.

وتناولت الجلسة العلمية الخاصة بالصحة العامة مناقشات عن حوادث الطرق وخطورتها على الصحة العامة والحمى الروماتيزمية وتأثيرها على المجتمع، بينما تناولت الجلسة العلمية الخاصة بحقوق الإنسان مناقشات حول قوة تأثير الكلام فى الإقناع والصحة العقلية لصناع القرار، كما تم تدريب الأطباء المشاركين فى الملتقى على فن العرض والإلقاء والحوار وكتابة السير الذاتى.