أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة القناة تنظم الملتقى الطلابى للجمعيات العلمية لكليات الطب البشرى

Google+ Print
جامعة القناة تنظم الملتقى الطلابى للجمعيات العلمية لكليات الطب البشرى جامعة القناة تنظم الملتقى الطلابى للجمعيات العلمية لكليات الطب البشرى

>الإسماعيلية – جمال حراجى

نظم طلاب كلية الطب البشرى بجامعة قناة السويس اليوم الملتقى السنوى لطلاب الطب بالجمعيات العلمية بالجامعات المصرية وبالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة قناة السويس، بإشراف الدكتور أمجد مطر عميد الكلية.

وقال بيان للجامعة اليوم، إن الحجامعة استضافت 400 طالب وطالبة يمثلون أعضاء الجمعيات العلمية بكليات الطب البشرى على مستوى الجامعات المصرية، وبدأ الملتقى بمناقشة المشاكل والتحديات لمشكلات الصحة العامة ، والتبادل الطلابى ، والتعليم الطبى ، وصحة الطفل ، والصحة الإنجابية، متضمنةً الايدز وحقوق الإنسان واللاجئين وكيفية مواجهتها بحلول غير تقليدية وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس.

وتناولت الجلسة العلمية الخاصة بالصحة العامة مناقشات عن الطرق وخطورتها على الصحة العامة والحمى الروماتيزمية وتأثيرها على المجتمع، بينما تناولت الجلسة العلمية الخاصة بحقوق الإنسان مناقشات حول قوة تأثير الكلام فى الإقناع والصحة العقلية لصناع القرار، كما تم تدريب الأطباء المشاركين فى الملتقى على فن العرض والإلقاء والحوار وكتابة السير الذاتى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة