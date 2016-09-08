بالصور.. إضاءة أعمدة الإنارة بمعامل الرى بالوادى الجديد نهارا

رصدت عدسة اليوم السابع، كشافات أعمدة الإضاءة بالمعمل المركزى للمياه الجوفية بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادى الجديد، مضاءة نهارا، على الرغم من توجيهات الحكومة لكافة المحافظات بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء فى القطاعات الحكومية، وعدم ترك إعمدة الانارة مضاءة نهارا.

وعلى الرغم من حداثة إنشاء المعمل المركزى وحصوله على شهادة الأيزو فى تحليل المياه كأحد المعامل المعتمدة على مستوى الصعيد، إلا أن إدارة المعمل لم تهتم بتلك المشكلة وخاصة انه من المفترض ان تعمل كشافات الاضاءة ذاتيا من خلال الخلايا الضوئية التى تفصل الكهرباء على الكشافات فور ظهور ضوء النهار.

كان اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد أصدر توجيهات مشددة للجهاز التنفيدى بضرورة مراعاة ترشيد استهلاك الكهرباء ومنع إضاءة الأعمدة فى أى وقت نهارا، وإصلاح أعطال الكشافات التى لا تعمل ذاتيا حرصا على تطبيق توجيهات الحكومة بالالتزام بسياسة ترشيد استهلاك الكهرباء.

إضاءة كشافات معامل مياه الرى بالوادى الجديد نهارا



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