أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. إضاءة أعمدة الإنارة بمعامل الرى بالوادى الجديد نهارا

Google+ Print
بالصور.. إضاءة أعمدة الإنارة بمعامل الرى بالوادى الجديد نهارا بالصور.. إضاءة أعمدة الإنارة بمعامل الرى بالوادى الجديد نهارا

> الوادى الجديد - ماهر أبو نور

رصدت عدسة اليوم السابع، كشافات أعمدة الإضاءة بالمعمل المركزى للمياه الجوفية بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادى الجديد، مضاءة نهارا، على الرغم من توجيهات لكافة المحافظات بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء فى القطاعات الحكومية، وعدم ترك إعمدة الانارة مضاءة نهارا.

وعلى الرغم من حداثة إنشاء المعمل المركزى وحصوله على شهادة الأيزو فى تحليل المياه كأحد المعامل المعتمدة على مستوى الصعيد، إلا أن إدارة المعمل لم تهتم بتلك المشكلة وخاصة انه من المفترض ان تعمل كشافات الاضاءة ذاتيا من خلال الخلايا الضوئية التى تفصل الكهرباء على الكشافات فور ظهور ضوء النهار.

كان اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد أصدر توجيهات مشددة للجهاز التنفيدى بضرورة مراعاة ترشيد استهلاك الكهرباء ومنع إضاءة الأعمدة فى أى وقت نهارا، وإصلاح أعطال الكشافات التى لا تعمل ذاتيا حرصا على تطبيق توجيهات الحكومة بالالتزام بسياسة ترشيد استهلاك الكهرباء.

 

 

  

إضاءة كشافات معامل مياه الرى بالوادى الجديد نهارا


>


>


>


>


>


>


>


>


>


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس