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بالصور.. لجنة من التعليم بالدقهلية ترصد مدارس غير جاهزة لاستقبال الطلاب

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بالصور.. لجنة من التعليم بالدقهلية ترصد مدارس غير جاهزة لاستقبال الطلاب بالصور.. لجنة من التعليم بالدقهلية ترصد مدارس غير جاهزة لاستقبال الطلاب

>الدقهلية ـ محمد حيزة

شكلت رئاسة مجلس ومدينة شربين، بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع الإدارة التعليمية، اليوم، لجنة للمرور على المدارس والتأكد من استعدادها لاستقبال العام الدراسى الجديد، أعمالها خلال الأسبوع الجارى برصد بعض السلبيات.

وتوصلت اللجنة لوجود أعمال صيانة غير مكتملة فى بعض مدارس المدينة، وتم التنبيه على إدارتها باستكمالها قبل الدراسة، فيما تم الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة فى معظم المدارس من زجاج النوافذ وكهرباء ودورات المياه وتقليم الأشجار وتجهيز الفصول وفناء المدارس.

ورصدت اللجنة عبارة عن أعمال صرف صحى، ومقاعد متهالكة وحاجة بعض الفصول للدهان، مؤكدًا أن جميع المدارس أنهت الصيانة العامة.

 

 

 

 

 

 


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