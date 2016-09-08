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بشرى لرمضان؟ هيوز يؤكد غياب شاكيري و ' فرصة للوافدين الجدد '

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بشرى لرمضان؟ هيوز يؤكد غياب شاكيري و ' فرصة للوافدين الجدد ' بشرى لرمضان؟ هيوز يؤكد غياب شاكيري و ' فرصة للوافدين الجدد '

تأكد غياب شيردان شاكيري لاعب ستوك سيتي عن مباراة فريقه أمام توتنام في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وأعلن مارك هيوز المدير الفني لستوك استمرار غياب شاكيري عن الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة هامبورج قبل انطلاق الموسم، ةتجددت أمام ميدلزبره في الجولة الأولى من الدوري.

وتابع مارك هيوز خلال تصريحات لموقع النادي "لدينا أكثر من لاعب دولي لعب خلال الأيام السابقة مع منتخب بلاده مثل جيف كاميرون ورمضان صبحي وغيرهم، لكنهم لم يتدربوا اليوم بشكل كامل تجنبا للإرهاق".

وأضاف "بخلاف ذلك باقي اللاعبين في الفريق على ما يرام".

وعن صفقات الفريق الجديدة قال: "في نهاية فترة الانتقالات تعاقدنا مع أكثر من لاعب مميز مثل ويلفريد بوني وبرونو إيندي، ولديهم فرصة للظهور في المباراة المقبلة".

وأتم حديثه "جميع اللاعبين في حالة جيدة بالوقت الحالي، تدربوا بشكل جيد والجميع لديه فرصة في المشاركة أمام توتنام".

وشارك رمضان صبحي مع ستوك سيتي في مباراتي مانشستر سيتي وإيفرتون لعدة دقائق.

ولعب رمضان مع منتخب في مباراتي غينيا وجنوب إفريقيا الوديتين خلال فترة التوقف الدولي السابقة.

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