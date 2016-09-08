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بالصور.. محافظ المنيا يتفقد إدارات ومكاتب الديوان العام‎

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بالصور.. محافظ المنيا يتفقد إدارات ومكاتب الديوان العام‎ بالصور.. محافظ المنيا يتفقد إدارات ومكاتب الديوان العام‎

جانب من زيارة المحافظ

​تفقد اللواء عصام الدين البديوي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، إدارات ومكاتب الديوان العام فور وصوله لمقر المبني لاستلام مهام عمله كمحافظًا للمنيا، وبرفقته محمد عبد الفتاح، السكرتير العام المساعد.

والتقى المحافظ بموظفي ومديري الإدارات معربًا عن أمله أن تكون بداية موفقة، كما استمع لشرح من مديري الإدارات حول طبيعة وعمل كل إدارة.

وأكد المحافظ على ضرورة التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام، مع العمل بروح الفريق الواحد من أجل النهوض والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

والجدير بالذكر أنه تخرج اللواء عصام الدين البديوي، محافظ المنيا من كلية الشرطة عام “1980″، وشغل منصب مدير الإدارة العامة للمتابعة والتعاون الدولي بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وعين مديرًا للإدارة العامة للتنظيم والإدارة بدرجة مساعد وزير بقطاع التخطيط بوزارة الداخلية.

 

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