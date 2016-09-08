الدفع بـ 10 تشكيلات أمنية لفض مشاجرة مسلحة بين عائلتين بسوهاج

مراسل«ONA»:

دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة اللواء أيمن الملاح، حكمدار المديرية، والعميد خالد الشاذلى،مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبدالنعيم، رئيس فرع الأمن العام، بمدرعتين و10 تشكيلات فض شغب إلى بندر دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، للسيطرة على الوضع عقب وقوع اشتباكات بين عائلتى قورة والعصامنة بدائرة المركز، بسبب تجدد خصومة ثأرية بين الطرفين .

ونتج عن المشاجرة مقتل أحد أفراد عائلة قورة، وتحولت الاشتباكات بين عائلة قورة وقوة مركز شرطة دار السلام، والتى نتج عنها إصابة أحد الأهالى وجار نقله للمستشفى داخل مدرعة الأمن.