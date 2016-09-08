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“رينو” تدرس وقف تصنيع محركات الديزل

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“رينو” تدرس وقف تصنيع محركات الديزل “رينو” تدرس وقف تصنيع محركات الديزل

سيارة رينو_أرشيفية

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” أنه من المقرر أن تتوقف شركة “رينو” الفرنسية لصناعة السيارات، عن استخدام محركات الديزل فى معظم سياراتها المباعة فى أوروبا؛ وتأتى تلك الخطوة فى أعقاب فضيحة انبعاث الديزل العام الماضى، والتى كانت شركة “فولكسفاجن” الألمانية لصناعة السيارات ضالعة فيها.

ونقلت “BBC” عن “تيرى بولور”، وهو مسئول تنفيذى كبير فى الشركة، قوله إن المستويات المتشددة لانبعاثات الغاز، وطرق الاختبار تجعل تصنيع محركات الديزل أمرا غير مجدٍ من الناحية الاقتصادية.

يشار إلى أنه من المحتمل ألا يتم تزويد سيارات رينو الكبيرة مثل “كليو” و”ميجان”، بمحركات ديزل بحلول عام 2020.

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