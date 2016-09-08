قرار جمهورى بتخصيص 4 أفدنة لإقامة عمارات سكنية في قنا‎

مراسل«ONA»:

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أصدر قرارًا رقم 371 لسنة 2016 ، بشأن تخصيص 4.44 فدان لإقامة عمارات سكنية .

وأشار الهجان، الي أن المساحة التى تم تخصيصها لإقامة العمارات السكنية تقع بقرية الظافرية بمركز قفط شمال قنا ، وستخصص للإسكان الأجتماعي وسيتم البدء في إنشاء العقارات بها ، عقب الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بها، بالتنسيق ما بين وزارة الإسكان والمحافظة .

وأوضح، أنه سيتم إنشاء ما يقرب من 20 عمارة سكنية بالمنطقة وستضم العمارة الواحدة من 4 إلى 5 أدوار، وفقًا للإرتفاعات المخصصة للمبانى فى هذه القرية بإجمالى 400 إلى 480 شقة سكنية .